VIDEO: lluvia de rocas gigantes aplasta vehículos en China

Un impresionante desprendimiento de rocas se registró en una carretera de la región de Fengshan, en China, donde enormes piedras cayeron desde una ladera, aplastando varios vehículos y generando escenas de pánico.

El alud de rocas sorprendió a conductores que transitaban por la zona, provocando:

El vuelco de un camión

Varios autos completamente destruidos

Al menos dos personas heridas

Las imágenes del hecho muestran cómo las rocas caen con gran fuerza, impactando directamente sobre la vía.

Daños colaterales

Además de los vehículos afectados en la carretera, el desprendimiento también causó daños en:

Viviendas cercanas

Vehículos estacionados frente a un taller

Equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a los heridos y evaluar la magnitud de los daños, mientras se investiga qué provocó el desprendimiento en la ladera.

El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos en zonas montañosas, especialmente ante posibles inestabilidades del terreno.

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