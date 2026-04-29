¿Estamos solos? Trump sacude al mundo al anunciar la desclasificación inminente de archivos sobre OVNIs

En medio del aura solemne del Despacho Oval, lo que comenzó como un homenaje a los astronautas que recientemente rodearon la Luna terminó convirtiéndose en una revelación que ha encendido el debate global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su administración publicará "muy pronto" y de forma masiva los archivos clasificados sobre objetos voladores no identificados (OVNIs) y fenómenos aéreos no identificados (UAP).

"Cosas que no creerían"

Interrumpido por la prensa durante el acto oficial, Trump no esquivó la polémica. Al ser consultado sobre el misterio que rodea a estos fenómenos, el presidente aseguró que existe documentación que el público merece conocer.

"La gente quiere saber sobre los OVNIs y vamos a publicar muchas cosas que tenemos. Creo que algunas serán muy interesantes para la gente", afirmó el mandatario.

Trump fue un paso más allá al revelar que ha mantenido entrevistas personales con pilotos militares de "alta credibilidad", quienes le describieron avistamientos de objetos con tecnologías inexplicables. "Dijeron que vieron cosas que no creerían. Así que van a leer sobre ello", sentenció, confirmando que la orden de desclasificación ya está en manos del Pentágono.

Un anuncio entre astronautas de récord

El escenario para tal declaración no pudo ser más simbólico. Trump recibió a la tripulación de la misión Artemis II: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch (la primera mujer en una misión lunar) y el canadiense Jeremy Hansen.

Apenas a principios de abril, este equipo batió el récord de distancia humana desde la Tierra, alcanzando los 406.773 kilómetros a bordo de la cápsula Orión. El encuentro en la Casa Blanca sirvió para ratificar el objetivo de regresar a la superficie lunar en 2028, pero quedó marcado por la promesa de transparencia sobre la vida más allá de nuestro planeta.

De la duda a la desclasificación masiva

El cambio de postura de Trump es notable. En 2019, se mostró escéptico ante los reportes de la Marina; sin embargo, en 2026 ha impulsado lo que analistas califican como el mayor esfuerzo ejecutivo de divulgación en la historia de EE. UU. Este movimiento responde a una demanda social sin precedentes: según sondeos recientes, el 65% de los estadounidenses apoya la desclasificación completa de estos archivos. La medida involucra no solo al Departamento de Defensa, sino a diversas agencias federales que han custodiado estos secretos por décadas.

Hacia una verdad centralizada

Aunque la Agencia de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) ha acumulado más de 2.000 reportes sin confirmar tecnología extraterrestre hasta la fecha, el entusiasmo de Trump sugiere que los nuevos "documentos interesantes" podrían ofrecer una perspectiva distinta.

Sin dar una fecha exacta, el presidente dejó claro que la era del secretismo sobre los OVNIs está llegando a su fin: "Van a leer sobre ello". Mientras el programa Artemis prepara el camino de regreso a la Luna, el Gobierno de Estados Unidos parece listo para abrir las puertas a una de las incógnitas más grandes de la humanidad.

Con datos de Cadena SER, CiberCuba y TASS.

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