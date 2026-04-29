Gana un premio multimillonario en la lotería gracias a un pájaro

Un hombre de Akron, Estados Unidos, se llevó un premio millonario en la lotería gracias a una inesperada visita de un gorrión, que él consideró una señal. La historia, que suena a cuento de azar, tiene su origen en una intuición que surgió cuando el pájaro voló hacia su auto mientras él almorzaba. Lo que parecía una casualidad se convirtió en un presagio de buena suerte.

"Era una señal"

Según relata el afortunado apostador, tras la inesperada visita del gorrión, él sintió que algo bueno iba a pasar, aunque no estaba seguro de qué exactamente significaba ese "mensaje".

"Sentía que era algún tipo de señal", comentó. Luego de esa corazonada, decidió seguir su intuición y probar suerte en la Lotería de Ohio, comprando boletos de raspadito en una tienda de Carnegie Pantry.

$us 2,4 millones de premio

Una semana después de la aparición del pájaro, el hombre rascó los boletos en su casa, y para su sorpresa, uno de los boletos ganó el premio mayor. Al principio pensó que había ganado 10.000 dólares al mes durante 20 años; sin embargo, tras revisar mejor, descubrió que el premio real era de 120.000 dólares al año durante 20 años, lo que ascendía a un total de 2,4 millones de dólares.

Aunque optó por cobrar el monto en un solo pago, lo que redujo la cantidad total, el ganador aún recibió una impresionante suma de 879.000 dólares después de impuestos.

El sentimiento de gratitud

El hombre compartió la noticia con su esposa, y ambos estaban emocionados por el inesperado golpe de suerte.

"Sentía que el pájaro me estaba trayendo un mensaje", expresó el afortunado ganador, agradecido por la oportunidad.

Cautela ante el dinero inesperado

A pesar de la gran ganancia, la pareja ha decidido proceder con cautela antes de tomar decisiones sobre el dinero. Consultarán con un asesor financiero y depositarán el monto en su cuenta bancaria para asegurarse de hacer una gestión adecuada de los fondos.

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