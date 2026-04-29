Una cámara de seguridad registró un acto de heroísmo desesperado en medio de una tragedia que conmocionó al estado de Paraná, Brasil. Vitória Bernardi, una adolescente de 17 años, fue asesinada el pasado domingo por su expareja, pero logró una hazaña sobrehumana para garantizar que su pequeña hija saliera ilesa.

El incidente ocurrió en la localidad de Vitorino, cuando Vitória caminaba por la vía pública con su bebé en brazos. Según las imágenes de vigilancia, un hombre identificado como Ezequiel Lopes, de 36 años, descendió de un vehículo y la atacó brutalmente con un cuchillo, propinándole estocadas en el cuello y el tórax.

Tras el primer impacto, la joven cayó al suelo con la niña. Sin embargo, en un último esfuerzo por proteger la vida de la menor, se puso en pie y, aunque herida de muerte, logró caminar cerca de 100 metros para alejarse de su agresor y buscar auxilio. Vitória falleció pocos metros después, pero su objetivo se cumplió: la bebé no sufrió rasguño alguno.

Un historial de violencia

La Policía Civil informó que Lopes y Bernardi habían convivido apenas dos meses. La joven decidió terminar la relación recientemente, una decisión que el agresor se negaba a aceptar.

"Él no aceptaba el fin del compromiso. Tenía antecedentes por violencia contra otras mujeres, con registros previos por lesiones corporales y amenazas", explicó el Teniente Rafael Duarte Santana a medios locales.

Final del agresor

Tras cometer el crimen, Ezequiel Lopes huyó del lugar. Horas más tarde, las autoridades de la Policía Militar encontraron su cuerpo en una zona boscosa cercana; los informes preliminares indican que se quitó la vida. Aunque las imágenes muestran que actuó solo, la policía ha abierto una causa para investigar si existió colaboración de terceros en su huida o en la planificación del ataque.

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que necesite ayuda, comunícate con las líneas de asistencia locales. No ignores las señales.

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