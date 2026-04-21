Un impactante crimen conmocionó a la provincia del Guayas, en Ecuador, este lunes 20 de abril. Lo que inicialmente se reportó como un posible atentado de sicarios en el Puente de la Unidad Nacional, la principal arteria que conecta a las ciudades de Guayaquil y Durán, resultó ser un feminicidio perpetrado por un sargento de la Policía Nacional en servicio activo contra su propia esposa.

El suceso, que paralizó el tráfico durante horas en una de las zonas de mayor circulación del país, escaló en impacto mediático tras la difusión de un video. En las imágenes se observa al atacante, identificado como el sargento Ecuador Gustavo Castro Vásquez, arrastrándose por el asfalto visiblemente ensangrentado junto al vehículo de la víctima. Segundos después, el hombre logra ponerse de pie y, con el arma aún en la mano, camina hacia un automóvil blanco para huir de la escena ante la mirada atónita de otros conductores.

Las claves del ataque en el puente

La víctima es Solange Sthefania Arellano Zhingri, una abogada de 30 años que trabajaba en la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD). Según el reporte oficial:

La emboscada: Arellano se dirigía a su trabajo en un vehículo todoterreno cuando fue interceptada por su pareja. Castro aprovechó el congestionamiento matutino para descender de su auto y disparar contra ella a corta distancia.

La confesión: Tras cometer el crimen, el uniformado llamó a su cuñada para confesar el asesinato y pedirle que cuidara del hijo de 10 años que ambos compartían.

El desenlace del sospechoso: Luego de la fuga captada en video, la Policía rastreó el vehículo hasta una vivienda en el sector de Pascuales, al norte de Guayaquil. Al llegar, los agentes escucharon detonaciones; al ingresar, hallaron a Castro sin vida con su arma de dotación.

Vínculo laboral descartado

Dado que la Agencia de Tránsito de Durán fue blanco de múltiples ataques y se encuentra bajo intervención policial por corrupción y nexos con el crimen organizado, inicialmente se especuló con un móvil profesional. Sin embargo, las autoridades fueron enfáticas:

"Se descarta que este lamentable hecho guarde relación con las funciones que desempeñaba en la ATD o con el proceso de intervención que ejecutan las autoridades en la institución", señalaron voceros municipales.

Antecedentes y orfandad

Aunque no existían denuncias recientes por amenazas de muerte, la pareja tenía un historial judicial que incluía un proceso por lesiones en 2024. El crimen deja a dos menores en la orfandad (el hijo en común y una hija de un compromiso previo del sargento).

Este suceso se suma a una racha de violencia en el cantón Durán, donde al menos seis funcionarios municipales han sido asesinados en los últimos tres años, manteniendo a la región en un estado de alerta permanente por la seguridad de sus servidores públicos.

Con datos de Expreso, Ecuavisa y Primicias.

Vea el video:

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