¡Salvaron sus vidas! Colombia e India negocian el traslado de la manada de hipopótamos de Pablo Escobar

El gobierno de Colombia ha puesto en marcha una carrera diplomática y logística contrarreloj para trasladar a 80 hipopótamos —descendientes de los animales importados ilegalmente por el capo del narcotráfico Pablo Escobar— hacia un lujoso santuario en la India. El objetivo: evitar que sean sacrificados como parte de un plan de control de especies invasoras.

Una herencia pesada y peligrosa

Lo que comenzó en la década de 1980 como un capricho de Escobar, quien trajo cuatro ejemplares para su zoológico personal en la Hacienda Nápoles, se ha convertido en una pesadilla ecológica. Tras la muerte del narcotraficante en 1993, los animales escaparon y se reprodujeron sin control en la cuenca del río Magdalena.

Hoy, la población supera los 200 individuos, convirtiéndose en la manada de hipopótamos más grande fuera de África. Sin depredadores naturales en América del Sur, estos gigantes de dos toneladas han desplazado a fauna nativa, alterado la calidad del agua y protagonizado ataques contra pescadores locales.

Vantara: El "Arca de Noé" de un magnate

Ante la decisión judicial que dio vía libre a la eutanasia de parte de la población para frenar un desastre ambiental (se estima que podrían ser 500 para el año 2030), ha surgido una oferta inesperada.

Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, ha propuesto acoger a 80 ejemplares en Vantara, un avanzado centro de rescate de 1.200 hectáreas ubicado en Gujarat, India. El complejo es descrito como una maravilla biotecnológica rodeada por una selva artificial de 10 millones de árboles.

"Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo", afirmó Vivaan Karani, gerente del centro, en una misiva enviada al Gobierno colombiano.

Obstáculos diplomáticos y logísticos

A pesar de la generosa oferta, el traslado no es sencillo. La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, confirmó que ya se envió una petición formal al gobierno de la India para verificar tres puntos críticos:

Permisos CITES: Las autorizaciones internacionales para el movimiento de especies amenazadas. Capacidad técnica: Si el refugio puede gestionar animales con mutaciones genéticas derivadas de la endogamia. Aval soberano: La validación del gobierno indio para la importación de una especie considerada invasora en otros contextos.

El costo de la mudanza: Se estima que trasladar a estos animales podría costar cerca de un millón de dólares. El proceso requiere sedar a los ejemplares, construir guacales reforzados individuales y contratar aviones de carga con equipos veterinarios especializados a bordo.

Última oportunidad antes de la eutanasia

Mientras se espera la respuesta de Nueva Delhi, Colombia no detiene sus otros planes. Tras el rechazo de países como México y Filipinas (por razones legales y de costos), el país sudamericano mantiene vigente su protocolo de control poblacional.

Si la vía diplomática con la India fracasa, el Gobierno prevé iniciar el sacrificio de unos 80 ejemplares mediante eutanasia física o química a partir del segundo semestre de 2026, una medida que, aunque polémica entre grupos animalistas, es defendida por científicos como la única vía para salvar el equilibrio del ecosistema colombiano.

Con datos de Ecuavisa, El Espectador y El Universal.

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