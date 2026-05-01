Comerciantes inauguran la ‘Feria de invierno’ en la nueva Ramada

La ciudad de Santa Cruz dio inicio oficial a la esperada Feria de Invierno en la zona de la Nueva Ramada, ubicada estratégicamente en el sexto anillo. Esta muestra comercial, que se extenderá por casi tres meses, se posiciona como el epicentro del abastecimiento textil para la temporada de frío.

Los comerciantes han destacado la llegada de piezas innovadoras, subrayando una notable reducción de costos para aliviar el bolsillo de los visitantes.

Al respecto, una de las vendedoras del sector afirmó: “Invito a la población a que vengan, tenemos colchas, ropa para todos, abrigos con precios accesibles; está al 50% rebajado que el año pasado. Hemos traído térmicas que son novedosas, son calientes y suaves, de todos colores”.

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