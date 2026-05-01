¡Histórico! Rayo Vallecano, a noventa minutos de jugar la final de la Conference League

'La vida pirata' nunca sonó con tanta fuerza como tras el partido de ida de las semifinales de la Liga Conferencia frente al Estrasburgo. La ilusión que existe en el barrio madrileño de Vallecas, entre la afición y dentro del vestuario es máxima. La posibilidad de hacer historia es única y por delante sólo quedan noventa minutos para conseguir el sueño de la final.



No es fácil. El equipo del Rayo Vallecano lo sabe pero se da mucho valor a lo conseguido en la ida, pese a que el marcador sea corto y todo se vaya a decidir en el estadio de La Meinau de Estrasburgo el 7 de mayo.





"Cuando un equipo merece más y ganas 1-0 te queda algo dentro porque sabemos que el Estrasburgo va a exigirnos muchísimo allí. Aun así creo que hay una tendencia a obviar que hemos ganado unas semifinales europeas, que era lo que tocaba y lo hemos conseguido. Creo que es justo y honesto darnos cariño por lo conseguido", dijo Íñigo Pérez en conferencia de prensa, tras conseguir la victoria.





El Rayo tendrá que hacer frente en Estrasburgo a un estadio con 32.000 espectadores, el doble que el modesto de Vallecas, a un ambiente hostil desde la grada y a los nervios. También a saber gestionar un marcador que es corto y más tras lo ocurrido frente al AEK Atenas en los cuartos de final.



En esa eliminatoria, en la ida, el Rayo ganó 3-0 en Vallecas. En la vuelta llegó a ir perdiendo 3-0 hasta que en el minuto 59 Isi Palazón marcó y se logró el pase a semifinales con un agónico 3-1.



Esta vez la situación es distinta por múltiples motivos.

"Me gusta que no ha habido una euforia desmedida, aunque sí he visto un vestuario feliz", confiesa el técnico navarro, arquitecto del sueño que está viviendo el equipo desde su llegada en febrero de 2024 con dos permanencias en la elite del fútbol español holgadas y una histórica clasificación a Liga Conferencia.





Su discurso, sin titubear, es claro. Ha declarado públicamente que se puede ganar la competición europea, aunque lo más importante sea mantener la categoría en LaLiga EA Sports (Primera División española) una temporada más. Ese objetivo parece encarrilado. A falta de cinco jornadas para terminar el campeonato, y por tanto quince puntos en juego, el equipo está cinco por encima del descenso.



El partido más inminente en Liga es el derbi madrileño frente al Getafe en el Coliseum. Después el Girona en casa, el Valencia en Mestalla, el Villarreal en Vallecas y el cierre de curso en Vitoria con el Alavés. Las cuentas ya se están haciendo en el barrio, incluso para repetir la clasificación europea del pasado curso, pues la sexta plaza está a sólo cinco puntos y precisamente la marca el Getafe.



Sin estridencias ni euforia, paso a paso, el Rayo tiene por delante un final de temporada apasionante. Quizá el más ilusionante en los 102 años de historia del club. EFE



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