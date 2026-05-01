Entre el luto y la indignación: Trasladan a Cochabamba los restos del magistrado Víctor Hugo Claure

En medio de un clima de profundo dolor y consternación, los restos del magistrado Víctor Hugo Claure arribaron este viernes a la ciudad de Cochabamba. El decano del Tribunal Agroambiental, asesinado la noche del jueves en Santa Cruz, será velado por sus familiares y allegados en su ciudad de origen, donde se espera que reciba los últimos honores por parte de la comunidad jurídica y académica.

El traslado se realizó luego de que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) entregara el cuerpo a sus parientes, tras completar la autopsia de ley que confirmó la brutalidad del ataque.

El asesinato ocurrió en las inmediaciones de la avenida Busch, en la capital cruceña. Claure fue interceptado mientras se encontraba dentro de su vehículo por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego sin mediar palabra.

El informe forense detalló la gravedad de las heridas:

Impactos: Recibió cuatro disparos de arma de fuego.

Órganos afectados: Los proyectiles comprometieron seriamente los pulmones y el corazón.

Causa de muerte: Un shock hipovolémico que derivó en su deceso instantáneo; aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico, llegó sin signos vitales.

Avances en la investigación

Mientras la familia llora su partida en Cochabamba, la Fiscalía ha conformado una comisión especial en Santa Cruz para acelerar las investigaciones. El operativo policial se centra actualmente en dos frentes:

Identificación de autores: Análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de la avenida Busch y zonas aledañas para rastrear la ruta de escape de los sicarios. Móvil del crimen: Se investigan tanto a los autores materiales como a los intelectuales, bajo la fuerte hipótesis de que el asesinato esté vinculado a fallos o resoluciones relacionadas con conflictos de tierras en el oriente boliviano.

El asesinato de Claure ha generado una ola de indignación en el Órgano Judicial. El hecho es visto como un atentado contra la seguridad de los administradores de justicia en el país, lo que ha derivado en el reforzamiento de la seguridad para el resto de los magistrados que se encuentran bajo vigilancia policial estricta desde este viernes.

Se prevé que el entierro del magistrado se realice en las próximas horas en la capital valluna, en una ceremonia que marcará uno de los episodios más trágicos y oscuros para la justicia boliviana en los últimos años.

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