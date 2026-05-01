Tarija: Difunden lista de pasajeros del bus tras el fatal vuelco en la zona de Choroma

Luego del trágico accidente ocurrido en la comunidad de Choroma, en el sector de Falda la Queñua, se difundió la lista de los pasajeros del bus siniestrado. El motorizado, que cumplía la ruta La Paz - Tarija, volcó dejando un saldo de tres fallecidos y decenas de lesionados.

Las autoridades han aclarado que el proceso de verificación de identidades sigue en curso, debido a que algunos pasajeros no portaban documentos al momento del rescate o fueron trasladados de emergencia por vehículos particulares antes de la llegada de las patrullas al Hospital San Juan de Dios.

Lista de pasajeros

Lista de pasajeros. Imagen: El Informante Tarijeño.

Por otro lado, la Policía de Tránsito investiga si existen pasajeros adicionales que no figuraban en la hoja de ruta oficial, ya que testigos afirman que el bus realizó paradas para recoger personas en el trayecto.

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