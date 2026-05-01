¿Bajó el dólar? Así se cotiza la divisa extranjera este viernes 1 de Mayo

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este viernes 1 de mayo una leve variación en su cotización, de acuerdo con datos publicados por plataformas digitales que siguen el comportamiento de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9.91 para la compra y Bs 9,85 para la venta, lo que refleja un ajuste respecto a la jornada anterior.

El jueves, la misma plataforma reportaba Bs 10,07 para la compra y Bs 9.92 para la venta, evidenciando un cambio significativo en el precio de ambas cifras, sobre todo en la venta.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reporta que la divisa se ubica en Bs 9,90 para la compra y Bs 9,86 para la venta.

En su registro del cierre del jueves, el portal señalaba Bs 10,04 para la compra y Bs 10,05 para la venta, lo que demostraba un ascenso significativo en la cotización de compra y venta.

En paralelo, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 9,70 para la compra y Bs 9,90 para la venta, lo que permite observar una diferencia frente al mercado informal.

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