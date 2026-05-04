El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) emitió un recordatorio importante dirigido a mujeres gestantes y madres lactantes: el plazo máximo para recoger el Subsidio Prenatal y de Lactancia es de un año calendario.

Según un comunicado oficial, este tiempo comienza a contarse desde el día hábil siguiente a la fecha de facturación del paquete. Una vez vencido ese plazo, el subsidio no reclamado pasa a la categoría de “rezagado”, lo que podría implicar la pérdida del beneficio.

Para evitar contratiempos, las beneficiarias pueden verificar la fecha límite de recojo a través de la aplicación “Mi Subsidio”, disponible en Play Store y App Store. También pueden comunicarse a la línea gratuita 800-10-2434 o al WhatsApp 68213959 para recibir orientación.

El Sedem también recordó que, en caso de no poder asistir personalmente, existe la opción de autorizar a un tercero, quien deberá presentar una carta firmada y una fotocopia de la cédula de identidad de la beneficiaria.

En cuanto a la entrega, esta se realiza en agencias distribuidoras autorizadas en todo el país.

Cambios en el subsidio 2026

Para este año, el programa incorpora modificaciones importantes. Más del 90% de los productos ultraprocesados fueron eliminados del paquete, como parte de una estrategia para mejorar la calidad nutricional.

La nueva lista, elaborada en coordinación con el Ministerio de Salud, prioriza alimentos naturales, ricos en proteínas y con mayor aporte nutricional. En ese marco, se excluyeron productos como galletas, queques, brownies, alfajores y otros alimentos con altos niveles de azúcar y carbohidratos.

Esta medida busca fortalecer la alimentación de madres y bebés, promoviendo hábitos más saludables desde la gestación y la lactancia.

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