Nueva directiva del Concejo Municipal se instala hoy, anuncia concejal Banzer

Santa Cruz vive una jornada marcada por la expectativa ciudadana con la posesión de sus nuevas autoridades departamentales y municipales. En ese contexto, el concejal electo de Primero Santa Cruz, Javier Banzer, afirmó que comienza una nueva etapa política para la región con la asunción del nuevo gobernador y del alcalde de Santa Cruz de la Sierra.

Banzer señaló que las autoridades municipales electas prestarán juramento la tarde de este lunes en el Tribunal Departamental de Justicia y posteriormente se instalará la nueva directiva del Concejo Municipal, donde adelantó que ocupará la Vicepresidencia, de acuerdo con el reglamento interno.

“Contentos, alegres, ya llegó el día para los que hemos sido electos por toda la ciudadanía. Vamos a trabajar con mucha responsabilidad, con mucha humildad y siempre buscando lo mejor para Santa Cruz”, manifestó.

El concejal electo indicó que una de las primeras tareas será realizar una fiscalización a la gestión saliente para conocer el destino de los recursos municipales y evaluar el estado en que se encuentra la ciudad.

“Necesitamos saber todos los cruceños dónde se fue la plata. La ciudad está abandonada, está en un desastre”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que desde su bancada trabajarán de manera propositiva junto al Ejecutivo municipal, pero manteniendo una labor firme de control y fiscalización para garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos.

Banzer también remarcó que la población mantiene esperanza en las nuevas autoridades y expresó su deseo de que la gestión del alcalde electo Manuel Saavedra sea exitosa.

“Si al alcalde y al Concejo Municipal les va bien, a la ciudad de Santa Cruz le va bien”, concluyó.

La jornada cerrará con el acto de posesión del nuevo burgomaestre previsto para las 18:00 en el frontis de la Alcaldía Municipal, en la plaza 24 de Septiembre.

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