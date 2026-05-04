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“No es posible trabajar con temor”: Magistrado del TSJ pide esclarecer el crimen de Claure

El magistrado Pardo expresó su consternación por el asesinato de Víctor Hugo Claure y dijo que  que el hecho refleja un preocupante nivel de inseguridad en el país.

Cristina Cotari

04/05/2026 10:16

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Germán Pardo. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Germán Pardo, expresó consternación por el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, y advirtió sobre el creciente riesgo de inseguridad en el país.

“Estamos consternados por este lamentable hecho. Es un hito histórico doloroso para la familia judicial y evidencia la inseguridad que vive cualquier ciudadano”, afirmó Pardo, al referirse al crimen registrado el pasado 30 de abril en Santa Cruz.

El magistrado señaló que el caso refleja un nivel de violencia inusual, al recordar que un hecho de sicariato contra una autoridad judicial no ocurría desde el asesinato de la fiscal Mónica Von Borries en 2004.

Investigación y exigencia de resultados

Pardo indicó que el caso está en manos  de la Fiscalía General del Estado, a cuyos representantes pidió esclarecer los hechos. “Lo que exigimos es que este crimen no quede impune y se llegue a la verdad histórica”, remarcó.

Según el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Claure murió por cuatro disparos de arma de fuego, mientras las investigaciones continúan para identificar a los responsables.

Magistrados bajo resguardo policial

Tras el hecho, Pardo confirmó que los magistrados cuentan con resguardo policial permanente, tanto en sus actividades como en sus domicilios.
“Estamos protegidos, pero no debería ser así. Deberíamos vivir en un Estado seguro”, sostuvo.

Asimismo, manifestó preocupación por la planificación del crimen, al señalar que los autores habrían esperado un evento institucional en Santa Cruz, donde se encontraban concentradas varias autoridades judiciales.

“Estamos asustados. Exigimos al Estado garantías para trabajar sin temor. No es posible ejercer funciones bajo amenaza”, enfatizó.

Impacto y mensaje a la justicia

El magistrado calificó el asesinato como un golpe no solo al Órgano Judicial, sino también a la ciudadanía. “Esto es un mensaje, pero vamos a seguir trabajando de manera independiente para garantizar seguridad jurídica”, aseguró.

Pardo también alertó sobre el incremento de hechos vinculados al sicariato en el país. “Ya son varios casos. Como Estado no se puede permitir que organizaciones criminales actúen de esta manera”, agregó.

Último adiós y pedido de justicia

El domingo, familiares, amigos y allegados dieron el último adiós a Claure en el Cementerio General de Cochabamba, en medio de pedidos de justicia.

“Víctor era un gran profesional y un amigo de muchos años. Ha dejado dos hijas en la orfandad. Es un mártir de la justicia”, concluyó.
 

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