“Pedimos justicia”: familia del magistrado Claure recuerda su origen humilde y exige esclarecer el crimen

La familia del magistrado Víctor Hugo Claure Hinojoza, quien aún es velado en Cochabamba, compartió detalles sobre los orígenes de esfuerzo que marcaron su carrera judicial. Su primo hermano recordó con orgullo que el decano era un hombre de origen humilde que trabajó en el templo del Socavón en Oruro para costearse sus propios estudios superiores.

El orgullo de Tiraque y Urmachea

En su provincia natal, Tiraque, y específicamente en la comunidad de Urmachea, el sentimiento de pérdida es generalizado debido a la estrecha relación que mantenía con su pueblo. "Era muy querido; cuando había alguna actividad, siempre llevaba regalos, ayudando y colaborando", destacó su primo, quien subrayó que el magistrado nunca perdió la comunicación con sus padres.

La tragedia ha golpeado con especial dureza al núcleo familiar, donde Víctor Hugo era el único varón entre siete hermanos. "¿Cómo le van a hacer eso a mi hermano? Pedimos justicia nada más, que se esclarezca todo", manifestó entre lágrimas una de sus hermanas durante el velorio que se desarrolla este sábado.

Último adiós en el Cementerio General

Se tiene previsto que el entierro de la autoridad agroambiental se realice mañana domingo al promediar el mediodía en el Cementerio General de la capital cochabambina. Entre tanto, el entorno íntimo y los comunarios de Tiraque se mantienen el velorio, exigiendo que las investigaciones den con los responsables de terminar con la vida de un hombre al que definen como un ejemplo de superación.

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