Estos son los secretarios que acompañarán a Reyes Villa en su gestión

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, posesionó este martes a su gabinete municipal, conformado por 12 secretarios que lo acompañarán durante su nueva gestión.

Durante el acto, la autoridad pidió a su equipo compromiso, eficiencia y vocación de servicio hacia la población, en un contexto de nuevos desafíos para la ciudad.

El gabinete presenta una combinación de continuidad y renovación. Se ratifica la presencia de autoridades como Aníbal Cruz, Gustavo Navia y Mauricio Muñoz, mientras que también se incorporan perfiles con experiencia política, entre ellos exconcejales como Diego Murillo y Walter Flores.

Secretarios municipales

Gustavo Navia – Secretario de Desarrollo de Infraestructura Territorial

Ericka Ergueta – Secretaria de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicaciones

Jassel Encinas – Secretaria de Planificación y Medio Ambiente

Hugo Peña – Secretario de Desarrollo Urbano y Catastro

Diego Murillo – Secretario de Desarrollo Humano y Deportes

Marilyn Rivera – Secretaria de Cultura y Turismo

Augusto Terrazas – Secretario de Desarrollo Económico

Walter Flores – Secretario de Gobernabilidad y Gestión Integral de Protección al Ciudadano

Aníbal Cruz – Secretario de Salud

Abel Zuazo – Secretario de Asuntos Jurídicos

Mauricio Muñoz – Secretario Administrativo y Financiero

Alfredo Marusic – Secretario General

Todas las nuevas autoridades fueron posesionadas en un acto oficial encabezado por el alcalde, marcando el inicio de una nueva etapa en la administración municipal.

Con este equipo, la Alcaldía busca fortalecer áreas clave como infraestructura, salud, desarrollo económico y tecnología, en una gestión que combina experiencia y nuevos liderazgos.

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