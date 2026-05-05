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Política

Estos son los secretarios que acompañarán a Reyes Villa en su gestión

La nueva estructura combina autoridades ratificadas y nuevos perfiles, en una apuesta por continuidad y renovación en la gestión municipal.

Red Uno de Bolivia

05/05/2026 9:46

Reyes Villa arma su equipo: estos son los 12 secretarios municipales. Foto Alcaldía de Cochabamba.
Cochabamba, Bolivia

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El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, posesionó este martes a su gabinete municipal, conformado por 12 secretarios que lo acompañarán durante su nueva gestión.

Durante el acto, la autoridad pidió a su equipo compromiso, eficiencia y vocación de servicio hacia la población, en un contexto de nuevos desafíos para la ciudad.

El gabinete presenta una combinación de continuidad y renovación. Se ratifica la presencia de autoridades como Aníbal Cruz, Gustavo Navia y Mauricio Muñoz, mientras que también se incorporan perfiles con experiencia política, entre ellos exconcejales como Diego Murillo y Walter Flores.

Secretarios municipales

  • Gustavo Navia – Secretario de Desarrollo de Infraestructura Territorial

  • Ericka Ergueta – Secretaria de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicaciones

  • Jassel Encinas – Secretaria de Planificación y Medio Ambiente

  • Hugo Peña – Secretario de Desarrollo Urbano y Catastro

  • Diego Murillo – Secretario de Desarrollo Humano y Deportes

  • Marilyn Rivera – Secretaria de Cultura y Turismo

  • Augusto Terrazas – Secretario de Desarrollo Económico

  • Walter Flores – Secretario de Gobernabilidad y Gestión Integral de Protección al Ciudadano

  • Aníbal Cruz – Secretario de Salud

  • Abel Zuazo – Secretario de Asuntos Jurídicos

  • Mauricio Muñoz – Secretario Administrativo y Financiero

  • Alfredo Marusic – Secretario General

Todas las nuevas autoridades fueron posesionadas en un acto oficial encabezado por el alcalde, marcando el inicio de una nueva etapa en la administración municipal.

Con este equipo, la Alcaldía busca fortalecer áreas clave como infraestructura, salud, desarrollo económico y tecnología, en una gestión que combina experiencia y nuevos liderazgos.

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