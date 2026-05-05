Estos son los secretarios que acompañarán a Reyes Villa en su gestión

La nueva estructura combina autoridades ratificadas y nuevos perfiles, en una apuesta por continuidad y renovación en la gestión municipal.
05/05/2026 9:46
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El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, posesionó este martes a su gabinete municipal, conformado por 12 secretarios que lo acompañarán durante su nueva gestión.
Durante el acto, la autoridad pidió a su equipo compromiso, eficiencia y vocación de servicio hacia la población, en un contexto de nuevos desafíos para la ciudad.
El gabinete presenta una combinación de continuidad y renovación. Se ratifica la presencia de autoridades como Aníbal Cruz, Gustavo Navia y Mauricio Muñoz, mientras que también se incorporan perfiles con experiencia política, entre ellos exconcejales como Diego Murillo y Walter Flores.
Secretarios municipales
Gustavo Navia – Secretario de Desarrollo de Infraestructura Territorial
Ericka Ergueta – Secretaria de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicaciones
Jassel Encinas – Secretaria de Planificación y Medio Ambiente
Hugo Peña – Secretario de Desarrollo Urbano y Catastro
Diego Murillo – Secretario de Desarrollo Humano y Deportes
Marilyn Rivera – Secretaria de Cultura y Turismo
Augusto Terrazas – Secretario de Desarrollo Económico
Walter Flores – Secretario de Gobernabilidad y Gestión Integral de Protección al Ciudadano
Aníbal Cruz – Secretario de Salud
Abel Zuazo – Secretario de Asuntos Jurídicos
Mauricio Muñoz – Secretario Administrativo y Financiero
Alfredo Marusic – Secretario General
Todas las nuevas autoridades fueron posesionadas en un acto oficial encabezado por el alcalde, marcando el inicio de una nueva etapa en la administración municipal.
Con este equipo, la Alcaldía busca fortalecer áreas clave como infraestructura, salud, desarrollo económico y tecnología, en una gestión que combina experiencia y nuevos liderazgos.
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