Reyes Villa posesiona a su gabinete con 12 secretarios y suma una nueva cartera

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, posesionó a su nuevo gabinete municipal, conformado por 12 secretarios, en el marco de una reestructuración que combina continuidad y renovación, incorpora a concejales al Ejecutivo y suma una nueva cartera.

Del total de autoridades, cinco fueron ratificadas en sus cargos:

Alfredo Marusic Quiroga, en la Secretaría General

Aníbal Cruz, en Salud

Gabriela Encinas, en Planificación y Medio Ambiente

Gustavo Navia, en Desarrollo de Infraestructura Territorial

Mauricio Muñoz, en la Secretaría Administrativa y Financiera

En tanto, siete autoridades fueron designadas como nuevas incorporaciones:

Walter Flores Uriarte, en Gobernabilidad y Gestión Integral de Protección al Ciudadano

Augusto Terrazas Canedo, en Desarrollo Económico

Marilyn Rivera Peralta, en Cultura y Turismo

Diego Murillo Téllez, en Desarrollo Humano y Deportes

Hugo Daniel Peña Ferreira, en Desarrollo Urbano y Catastro

Ericka Ergueta Bascopé, en Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación

Abel Suazo Gutiérrez, en Asuntos Jurídicos

Novedades

Entre las novedades, destaca el paso de tres concejales al Ejecutivo municipal: Diego Murillo, Walter Flores y Marilyn Rivera, esta última a cargo de la nueva Secretaría de Cultura y Turismo, creada tras la reestructuración de áreas previas con el objetivo de fortalecer la promoción cultural y turística del municipio.

Con esta nueva conformación, Reyes Villa dijo que busca consolidar su gestión mediante un equipo mixto que combina experiencia y nuevas incorporaciones, orientado a mejorar la eficiencia administrativa y la ejecución de políticas públicas en beneficio de la población cochabambina.

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