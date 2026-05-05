Reyes Villa posesiona a su gabinete con 12 secretarios y suma una nueva cartera

La nueva conformación del gabinete apuesta por combinar experiencia y renovación, con cambios en áreas específicas y una estructura ampliada para la gestión municipal.
05/05/2026 8:43
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El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, posesionó a su nuevo gabinete municipal, conformado por 12 secretarios, en el marco de una reestructuración que combina continuidad y renovación, incorpora a concejales al Ejecutivo y suma una nueva cartera.
Del total de autoridades, cinco fueron ratificadas en sus cargos:
Alfredo Marusic Quiroga, en la Secretaría General
Aníbal Cruz, en Salud
Gabriela Encinas, en Planificación y Medio Ambiente
Gustavo Navia, en Desarrollo de Infraestructura Territorial
Mauricio Muñoz, en la Secretaría Administrativa y Financiera
En tanto, siete autoridades fueron designadas como nuevas incorporaciones:
Walter Flores Uriarte, en Gobernabilidad y Gestión Integral de Protección al Ciudadano
Augusto Terrazas Canedo, en Desarrollo Económico
Marilyn Rivera Peralta, en Cultura y Turismo
Diego Murillo Téllez, en Desarrollo Humano y Deportes
Hugo Daniel Peña Ferreira, en Desarrollo Urbano y Catastro
Ericka Ergueta Bascopé, en Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación
Abel Suazo Gutiérrez, en Asuntos Jurídicos
Novedades
Entre las novedades, destaca el paso de tres concejales al Ejecutivo municipal: Diego Murillo, Walter Flores y Marilyn Rivera, esta última a cargo de la nueva Secretaría de Cultura y Turismo, creada tras la reestructuración de áreas previas con el objetivo de fortalecer la promoción cultural y turística del municipio.
Con esta nueva conformación, Reyes Villa dijo que busca consolidar su gestión mediante un equipo mixto que combina experiencia y nuevas incorporaciones, orientado a mejorar la eficiencia administrativa y la ejecución de políticas públicas en beneficio de la población cochabambina.
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