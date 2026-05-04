¿Nodal perderá su nombre artístico? Esta es la nueva propuesta

Lo que comenzó como un rumor de pasillo tras su boda con Ángela Aguilar escaló a una crisis legal y familiar sin precedentes. Christian Nodal, el máximo referente del regional mexicano actual, se encuentra en una encrucijada que podría obligarlo a enterrar su nombre artístico para siempre tras descubrir que su propio padre posee los derechos exclusivos de su marca.

Una confesión desgarradora: "Mi nombre no es mío"

Durante su reciente presentación en Querétaro, un Nodal visiblemente afectado rompió el silencio frente a miles de seguidores, según publica El Heraldo de México. Con un mensaje que muchos interpretan como la ruptura definitiva con su círculo íntimo, el cantante lanzó una advertencia sobre la lealtad:

"Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía... Si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar", sentenció el artista, validando las teorías de una traición orquestada por sus padres, Silvia Nodal y Jesús Jaime González Terrazas.

La batalla por el registro

La raíz del conflicto es estrictamente legal. Se reveló que la marca “Christian Nodal” fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) bajo la titularidad de su padre desde el 7 de abril de 2026. Este movimiento le otorga a González Terrazas el control total sobre el nombre y productos del cantante hasta el año 2036.

Ante lo que considera un despojo de su identidad, el cantante no se ha quedado de brazos cruzados. El pasado 22 de abril de 2026, Nodal habría solicitado formalmente el registro de un nuevo alias: “El Forajido”.

El fin de una era en redes sociales

Las señales del cambio ya son visibles. En un movimiento que ha dejado en shock a sus fans, el sonorense ocultó todas sus publicaciones en Instagram y modificó su descripción personal.

Este distanciamiento familiar se ve agravado por la supuesta tensión entre Pepe Aguilar y la madre de Nodal, sumado al apoyo que sus padres habrían brindado a su expareja, Cazzu, en la disputa legal por la manutención de su hija, Inti. Todo indica que el joven artista está listo para "resetear" su carrera, aunque esto signifique renunciar al nombre que lo hizo una estrella global.

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