Plan 3000: vecinos alertan por robos y exigen mayor seguridad

Vecinos del barrio Suárez, en la zona del Plan 3000 de Santa Cruz, dicen estar cansados de los robos y hechos delincuenciales que se registran constantemente en el lugar.

Uno de los afectados contó que delincuentes ingresaron a su vivienda y aseguró que en la zona no existe suficiente control policial, pese a que tienen una EPI cerca.

Según los vecinos, no hay patrullajes y sienten que las autoridades los dejaron solos frente a la inseguridad.

Por esa situación, indicaron que comenzaron a organizarse por calles, manzanos y todo el barrio para cuidarse entre ellos y enfrentar a los delincuentes.

En medio de su molestia, advirtieron que podrían tomar justicia por mano propia si la Policía no actúa de manera inmediata.

Los vecinos piden más presencia policial y acciones urgentes para devolver la tranquilidad al barrio Suárez y al Plan 3000.

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