Plan 3000: vecinos alertan por robos y exigen mayor seguridad

Vecinos aseguran estar cansados de la inseguridad y denuncian falta de patrullaje policial. Señalan que se organizaron por calles y manzanos para enfrentar a los delincuentes.
29/04/2026 7:58
Escuchar esta nota
Vecinos del barrio Suárez, en la zona del Plan 3000 de Santa Cruz, dicen estar cansados de los robos y hechos delincuenciales que se registran constantemente en el lugar.
Uno de los afectados contó que delincuentes ingresaron a su vivienda y aseguró que en la zona no existe suficiente control policial, pese a que tienen una EPI cerca.
Según los vecinos, no hay patrullajes y sienten que las autoridades los dejaron solos frente a la inseguridad.
Por esa situación, indicaron que comenzaron a organizarse por calles, manzanos y todo el barrio para cuidarse entre ellos y enfrentar a los delincuentes.
En medio de su molestia, advirtieron que podrían tomar justicia por mano propia si la Policía no actúa de manera inmediata.
Los vecinos piden más presencia policial y acciones urgentes para devolver la tranquilidad al barrio Suárez y al Plan 3000.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00