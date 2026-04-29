TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito ola de robos plan 3000 Juan Pari

17ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Plan 3000: vecinos alertan por robos y exigen mayor seguridad

Vecinos aseguran estar cansados de la inseguridad y denuncian falta de patrullaje policial. Señalan que se organizaron por calles y manzanos para enfrentar a los delincuentes.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/04/2026 7:58

Los vecinos quemaron un muñeco como señal de advertencia para los delincuentes.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Vecinos del barrio Suárez, en la zona del Plan 3000 de Santa Cruz, dicen estar cansados de los robos y hechos delincuenciales que se registran constantemente en el lugar.

Uno de los afectados contó que delincuentes ingresaron a su vivienda y aseguró que en la zona no existe suficiente control policial, pese a que tienen una EPI cerca.

Según los vecinos, no hay patrullajes y sienten que las autoridades los dejaron solos frente a la inseguridad.

Por esa situación, indicaron que comenzaron a organizarse por calles, manzanos y todo el barrio para cuidarse entre ellos y enfrentar a los delincuentes.

En medio de su molestia, advirtieron que podrían tomar justicia por mano propia si la Policía no actúa de manera inmediata.

Los vecinos piden más presencia policial y acciones urgentes para devolver la tranquilidad al barrio Suárez y al Plan 3000.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD