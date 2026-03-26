La Verde juega con el corazón: Haquín confía en un resultado positivo

A horas de un partido decisivo, el capitán de la Selección Boliviana, Luis Haquín, dejó un mensaje cargado de fe, responsabilidad e ilusión de cara al duelo frente a Surinam, por el repechaje rumbo al Mundial 2026.

Desde Monterrey, México, el defensor destacó el respaldo de la hinchada como un motor clave para el equipo.

“Sentir ese cariño de la gente es una ilusión muy grande. Nos da una enorme responsabilidad. Tenemos que hacerlo bien, disfrutar con responsabilidad y, si Dios quiere, todo saldrá bien”, expresó en contacto con la prensa internacional.

Un partido para seguir soñando

El encuentro se disputará este jueves desde las 18:00 (hora boliviana) en el estadio BBVA de Monterrey, en un duelo determinante para mantener viva la ilusión mundialista.

Bolivia busca dar el primer paso en el repechaje intercontinental, con la mirada puesta en una clasificación que no consigue desde 1994.

“Estamos viviendo un sueño”

Haquín también compartió una reflexión que conecta con toda una generación de futbolistas.

“Estamos muy agradecidos con Dios, con el fútbol, con la vida, por permitirnos estar acá. Estamos viviendo un sueño… muchos del plantel en el ‘93 ni siquiera habíamos nacido”, confesó.

Sus palabras reflejan el momento histórico que atraviesa la selección, con un grupo que quiere escribir su propia página en la historia del fútbol boliviano.

Confianza y tranquilidad en la Verde

El capitán aseguró que el equipo llega enfocado, pero también disfrutando el momento.

“Estamos tranquilos, estamos disfrutando y confiados en que todo va a salir bien”, reiteró.

Un país pendiente de La Verde

Mientras tanto, en Bolivia, la expectativa crece minuto a minuto. Miles de hinchas se preparan para seguir el partido, incluso en espacios públicos.

En ciudades como La Paz y El Alto se instalarán pantallas gigantes para que la población pueda vivir el encuentro de manera colectiva, en una muestra más del apoyo incondicional a la selección.

Mira la programación en Red Uno Play