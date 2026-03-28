Vecinos denuncian avasallamientos y agresiones en el Plan 3000

Vecinos de la Urbanización Mojón, del Plan 3000, denunciaron la presencia de avasalladores de tierras que han pasado a cometer actos delictivos, incluyendo robos y agresiones físicas.

Según los afectados, estas personas ingresaron a las viviendas, se llevaron pertenencias y atacaron a los residentes. Una de las víctimas tuvo que ser trasladada al hospital por las lesiones sufridas. En la urbanización Zafiro 3 también se reportaron robos durante los últimos días.

“Mi sobrina, que no llega a los 15 años, fue arrastrada y golpeada, incluso amenazada con un machete. Su tobillo está inflamado”, relató uno de los vecinos, mostrando imágenes de las lesiones.

Los denunciantes aseguran que la policía ha recibido imágenes y audios de los responsables, pero hasta la fecha no ha intervenido. “Nos dicen que solo pueden actuar si hay un enfrentamiento, mientras tanto seguimos expuestos”, afirmaron.

Los vecinos piden la intervención inmediata de las autoridades para garantizar la seguridad y evitar que estas viviendas queden deshabitadas por miedo a nuevos ataques.

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