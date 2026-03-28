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Calles, vehículos bajo el agua y escasez de micros: la noche caótica que dejó la lluvia en Santa Cruz

Uno de los sectores más afectados fue la zona del Parque Industrial, donde las inundaciones cubrieron calles y avenidas, obligando a conductores a detenerse y a peatones a ingeniárselas para cruzar.

Charles Muñoz Flores

28/03/2026 8:24

Lluvia dejó calles y vehículos bajo el agua en Santa Cruz. FOTO: RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Vehículos atrapados en medio del agua y la escasa circulación de micros y trufis marcaron la noche del viernes en Santa Cruz de la Sierra, donde una intensa lluvia dejó a decenas de pasajeros esperando transporte en calles inundadas.

En distintos puntos de la capital cruceña, usuarios del transporte público permanecieron largos minutos, e incluso más tiempo, aguardando la llegada de un vehículo que se demoraba o simplemente no aparecía, mientras autos particulares y del servicio público quedaban varados sin poder avanzar entre grandes acumulaciones de agua.

Uno de los sectores más afectados fue la zona del Parque Industrial, donde las inundaciones cubrieron calles y avenidas, obligando a conductores a detenerse y a peatones a ingeniárselas para cruzar. El panorama se repitió en otras áreas de la Ciudad de los Anillos, donde la circulación se volvió lenta y complicada.

En lugares como La Ramada, la situación se agravó por la escasez de transporte público. Con la lluvia en pleno desarrollo, varios micros y minibuses dejaron de circular o demoraron considerablemente en sus recorridos, generando filas de personas que buscaban retornar a sus hogares.

La precipitación, que se extendió hasta la madrugada, dejó múltiples zonas anegadas en la capital cruceña. Muchos transeúntes no tuvieron otra opción que mojarse para intentar abordar algún vehículo disponible.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se informó que las condiciones inestables continuarán. La institución emitió una alerta naranja por precipitaciones de moderadas a temporalmente fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, no solo para Santa Cruz, sino también para La Paz, Cochabamba, Beni y Pando.

 

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