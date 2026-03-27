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Política

Asambleistas piden a Leonardo Loza desmarcarse de Evo Morales

Legisladores advierten que el nuevo gobernador debe garantizar autonomía en su gestión y evitar injerencias políticas.

Red Uno de Bolivia

27/03/2026 17:19

Cochabamba

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Tras conocerse que el exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, es el virtual gobernador del departamento de Cochabamba, legisladores de la Asamblea Legislativa exhortaron a la nueva autoridad a desmarcarse del expresidente Evo Morales.

Los parlamentarios señalaron que la prioridad debe ser el desarrollo del departamento, sin condicionamientos políticos.

Temor a injerencias

Desde distintos sectores políticos surgieron cuestionamientos y sospechas sobre una posible influencia del exmandatario en la futura gestión departamental.

Algunos legisladores advirtieron que Morales podría intentar “gobernar Cochabamba” a través de Loza, lo que podría afectar la institucionalidad.

“Debe gobernar para todos”

En ese contexto, los parlamentarios coincidieron en que el nuevo gobernador debe asumir una postura independiente.

Sostienen que Cochabamba necesita una gestión enfocada en el desarrollo económico, la inversión y la atención de las demandas ciudadanas.

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