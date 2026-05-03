El mundo del jaripeo en Brasil se encuentra de luto tras la muerte de Ranner Luan, un joven jinete de 25 años que sufrió un fatal accidente durante un evento realizado en la localidad de Alvorada d'Oeste, del estado de Rondônia.

De acuerdo con reportes preliminares, el joven participaba en una monta cuando fue expulsado del toro pocos segundos después de iniciada la prueba. Al caer al suelo, el animal lo pisoteó violentamente, causándole heridas de extrema gravedad.

Testigos registraron en video el momento del accidente. En las imágenes, de corta duración, se observa al jinete salir del corral con una mano en alto antes de perder el control y ser lanzado por el toro. Tras la caída, varias personas ingresaron rápidamente al ruedo para intentar apartar al animal y auxiliar al herido, mientras los asistentes observaban conmocionados.

Ranner Luan fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde recibió atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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