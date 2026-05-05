Dockweiler apuesta por la colaboración ciudadana para una mejor La Paz

En medio de una jornada marcada por bloqueos y dificultades en la provisión de combustible, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, anunció la institucionalización de actos cívicos el primer lunes de cada mes, con el objetivo de fortalecer el compromiso ciudadano.

“Vamos a volver a levantar el civismo en nuestra ciudad (…) que toda la ciudad empiece nuevamente a amar su ciudad”, afirmó.

La autoridad explicó que estas actividades buscarán involucrar a distintos sectores sociales, con el fin de recuperar el sentido de pertenencia y fortalecer la identidad paceña.

Dockweiler también anunció la creación de una agencia de cooperación municipal, orientada a apoyar a municipios con menores recursos y canalizar proyectos de desarrollo.

Según indicó, la iniciativa ya ha despertado interés de la cooperación internacional.

“Ha habido mucho interés (…) nos gustaría llegar con muchos más proyectos”, señaló.

Además, informó que existen acercamientos con autoridades de Cochabamba y Santa Cruz para trabajar de manera conjunta.

En paralelo, el alcalde se refirió al denominado “Pacto de Concordia por la Paz”, que surge de reuniones con la brigada parlamentaria paceña.

La propuesta busca articular a autoridades nacionales, departamentales y municipales para definir una agenda común de trabajo.

Dockweiler remarcó que el propósito central es construir una visión compartida de desarrollo y coordinación institucional. “Comprometernos a través de una agenda a trabajar y lograr resultados”.

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