IBCE reporta crecimiento del 100% en valor de exportaciones bolivianas

Las exportaciones de Bolivia alcanzaron los 3.574 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, registrando un incremento del 100% en valor respecto al mismo período del año pasado, según el informe presentado este jueves por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

El reporte señala que, pese al crecimiento en ingresos, el volumen exportado cayó un 2% en comparación con el primer trimestre de 2025.

De acuerdo con los datos del IBCE, entre enero y marzo de 2025 Bolivia exportó 2.115.609 toneladas por un valor de 1.785 millones de dólares, mientras que en igual período de 2026 el volumen alcanzó las 2.069.893 toneladas, generando ventas por 3.574 millones de dólares.

Las exportaciones no tradicionales superaron los 719 millones de dólares, impulsadas principalmente por el desempeño de seis productos: joyería, chía, azúcar, castaña, café y soya.

Por otro lado, las exportaciones tradicionales registraron un crecimiento del 119% en valor, debido principalmente al incremento en las ventas de minerales, que representaron 1.631 millones de dólares adicionales, pese a que el volumen exportado de este sector cayó un 13%.

El informe refleja que el crecimiento de las exportaciones bolivianas estuvo marcado principalmente por el aumento de precios y mayores ingresos en sectores estratégicos, más que por un incremento en los volúmenes comercializados.

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