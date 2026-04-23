Fiscalía apunta a identificar a responsable de feto abandonado en Oruro

El fiscal departamental Aldo Morales afirmó que la investigación avanza rápidamente y que en las próximas horas se logrará identificar a la responsable del aborto y el abandono de un feto en un baño de una universidad de Oruro.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, proporcionó detalles sobre la investigación del caso que ha causado gran conmoción en la ciudad. Un feto de 24 semanas fue encontrado muerto en un baño de una universidad privada.

“Estamos muy cerca de identificar a la persona responsable. En las próximas horas, gracias a las cámaras de seguridad y la colaboración de la universidad, esperamos poder dar con la autora de este lamentable hecho”, destacó Morales durante su declaración.

Investigación en curso

Morales confirmó que la investigación ha avanzado rápidamente y que la figura inicial de infanticidio ha sido descartada tras la autopsia, siendo el caso ahora investigado como un delito de aborto. “La hipótesis más fuerte es que una universitaria habría recurrido a un aborto, utilizando sustancias abortivas”, explicó el fiscal.

A través de la revisión de las cámaras de seguridad de la universidad, se están verificando las imágenes para identificar a la persona que abandonó el feto en el baño.

Identificación inminente

El fiscal subrayó que se tiene la certeza de que en las próximas horas se identificará a la responsable del crimen.

“La universidad ha colaborado en proporcionarnos la información sobre el acceso a las instalaciones, y con las imágenes obtenidas, creemos que pronto podremos dar con la autora”, afirmó.

Morales también destacó que, a través de los testimonios de personal de seguridad y la revisión de las imágenes, la policía está avanzando en la identificación de la universitaria implicada en el aborto.

Proceso de citación

Además, el fiscal informó que se están citando a las personas clave dentro de la institución educativa, incluidas universitarias, docentes y personal administrativo, para continuar con el proceso de esclarecimiento.

“Este caso es un claro ejemplo de cómo el Ministerio Público está comprometido con la protección de los derechos de los más vulnerables, y estamos trabajando para que los responsables enfrenten la justicia”, concluyó Morales.

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