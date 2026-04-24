Gobierno atribuye sobredemanda de combustible al éxito de la cosecha y al contrabando

El Gobierno nacional, a través del ministro de Economía, Gabriel Espinoza, brindó un informe sobre la situación del abastecimiento de combustibles en el país. La autoridad explicó que la reciente presión sobre la oferta de carburantes se debe a una combinación de factores externos y un inesperado crecimiento en la demanda del sector productivo.

Según Espinoza, el primer factor es el incremento del precio del combustible en el mercado internacional, lo que ha provocado un "leve repunte" del contrabando hacia países vecinos. Ante esta situación, el ministro informó que se han reforzado los controles y el envío de suministros a las zonas fronterizas, gracias a que el Estado ahora cuenta con datos precisos sobre los volúmenes reales de consumo en dichas regiones.

El agro: Un motor que demanda más energía

Sin embargo, el ministro destacó un factor positivo que ha incidido directamente en el consumo: el buen desempeño del sector agrícola, particularmente en el oriente boliviano.

"Estamos en plena época de cosecha y este año, por suerte, el sector agrícola ha tenido un muy buen año en términos de volumen. Se ha incrementado la producción, eso es algo muy positivo, pero también demanda una gran cantidad de combustible adicional", señaló Espinoza.

Medidas de control

La autoridad económica enfatizó que el flujo de combustible se está normalizando tras ajustar la logística de distribución para cubrir tanto las necesidades de la cosecha como el resguardo de las fronteras. El ministro descartó un desabastecimiento crítico, calificando la situación como un desafío logístico derivado, en gran parte, de la expansión de la actividad productiva nacional.

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