Cochabamba: estas son las vías habilitadas en medio de bloqueos por paro

El paro del transporte mantiene cortes en varios sectores, pero aún existen rutas que permiten desplazarse dentro de la ciudad.
05/05/2026 10:39
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En una jornada marcada por movilizaciones y bloqueos protagonizados por el transporte federado y libre, que mantienen cerradas numerosas calles, puentes y avenidas, aún existen algunas rutas habilitadas que permiten la circulación vehicular en el centro de la ciudad.
Mientras gran parte de Cochabamba enfrenta restricciones, estos puntos se convierten en alternativas para conductores que necesitan desplazarse.
Vías libres identificadas:
Calle Antezana
Calle 16 de Julio
Calle Lanza
Calle Salamanca
Avenida Ballivián
Avenida Ayacucho, desde el sector norte hasta la avenida Aroma
Avenida Heroínas, libre desde el puente Quillacollo hasta la calle 25 de Mayo
Segunda Circunvalación
Puente Muyurina
Puente Recoleta
Recomendaciones
Circular con precaución
Prever tiempos de traslado más largos
Mantenerse informado ante posibles cambios
Utilizar rutas alternas cuando sea necesario
La situación es dinámica y puede modificarse durante la jornada, por lo que se recomienda a la población estar atenta a reportes actualizados.
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