Cochabamba: estas son las vías habilitadas en medio de bloqueos por paro

En una jornada marcada por movilizaciones y bloqueos protagonizados por el transporte federado y libre, que mantienen cerradas numerosas calles, puentes y avenidas, aún existen algunas rutas habilitadas que permiten la circulación vehicular en el centro de la ciudad.

Mientras gran parte de Cochabamba enfrenta restricciones, estos puntos se convierten en alternativas para conductores que necesitan desplazarse.

Vías libres identificadas:

Calle Antezana

Calle 16 de Julio

Calle Lanza

Calle Salamanca

Avenida Ballivián

Avenida Ayacucho , desde el sector norte hasta la avenida Aroma

Avenida Heroínas , libre desde el puente Quillacollo hasta la calle 25 de Mayo

Segunda Circunvalación

Puente Muyurina

Puente Recoleta

Recomendaciones

Circular con precaución

Prever tiempos de traslado más largos

Mantenerse informado ante posibles cambios

Utilizar rutas alternas cuando sea necesario

La situación es dinámica y puede modificarse durante la jornada, por lo que se recomienda a la población estar atenta a reportes actualizados.

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