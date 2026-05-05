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Cochabamba: estas son las vías habilitadas en medio de bloqueos por paro

El paro del transporte mantiene cortes en varios sectores, pero aún existen rutas que permiten desplazarse dentro de la ciudad.

Red Uno de Bolivia

05/05/2026 10:39

Respiro en el caos: rutas libres en pleno paro de transporte. Foto Red Uno.
Cochabamba, Bolivia

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En una jornada marcada por movilizaciones y bloqueos protagonizados por el transporte federado y libre, que mantienen cerradas numerosas calles, puentes y avenidas, aún existen algunas rutas habilitadas que permiten la circulación vehicular en el centro de la ciudad.

Mientras gran parte de Cochabamba enfrenta restricciones, estos puntos se convierten en alternativas para conductores que necesitan desplazarse.

Vías libres identificadas:

  • Calle Antezana

  • Calle 16 de Julio

  • Calle Lanza

  • Calle Salamanca

  • Avenida Ballivián

  • Avenida Ayacucho, desde el sector norte hasta la avenida Aroma

  • Avenida Heroínas, libre desde el puente Quillacollo hasta la calle 25 de Mayo

  • Segunda Circunvalación

  • Puente Muyurina

  • Puente Recoleta

Recomendaciones

  • Circular con precaución

  • Prever tiempos de traslado más largos

  • Mantenerse informado ante posibles cambios

  • Utilizar rutas alternas cuando sea necesario

La situación es dinámica y puede modificarse durante la jornada, por lo que se recomienda a la población estar atenta a reportes actualizados.

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