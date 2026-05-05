"Mes trabajado, mes pagado": Manuel Saavedra logra acuerdo con Fesirmes para frenar los paros en Salud

Luego de una reunión decisiva en las instalaciones de Parques y Jardines, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, anunció un acuerdo con el sector salud que descarta medidas de presión hasta diciembre. Este resultado busca normalizar el sistema sanitario tras la crisis financiera heredada de la gestión anterior, según lo que indicó el nuevo alcalde.

Compromisos inmediatos en salarios y seguros

“Hasta el 20 de mayo nos vamos a poner al día en el sueldo que falta de marzo; a partir de ahora: mes trabajado, mes pagado”, sentenció Saavedra al detallar el cronograma de pagos.

Asimismo, el burgomaestre subrayó que se regularizarán los aportes a la Caja Nacional, devolviendo el seguro médico a los profesionales que hoy carecen de este beneficio básico.

El alcalde explicó que, debido a la situación económica, el Gobierno Municipal mantendrá un mes de sueldo pendiente hasta fin de año como una forma de soporte financiero por parte del personal. “Ese sueldo pendiente es su forma de apoyar a nuestra ciudad y nosotros estamos muy agradecidos por eso”, destacó la autoridad municipal.

Saavedra fue enfático al señalar que su administración asumirá el compromiso de pagar los salarios devengados que dejó la gestión saliente una vez que las finanzas se estabilicen en diciembre.

“Esta ciudad la vamos a sacar adelante entre todos y hoy los profesionales en salud le están poniendo el hombro a Santa Cruz de la Sierra”, afirmó el alcalde con optimismo.

Respaldo gremial ante la situación

Por su parte, Sergio Echazú, presidente de Fesirmes, validó los acuerdos alcanzados tras analizar la viabilidad técnica y administrativa de las propuestas municipales. “Estamos empujando el mismo carro con el alcalde; vamos a hablar con todos los profesionales para tener esa empatía para sacar adelante a Santa Cruz”, concluyó el dirigente.

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