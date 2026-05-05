Más de 80 puntos de bloqueo se registran en La Paz y El Alto

La jornada de paro de 24 horas convocada por el sector del transporte se cumple con bloqueos en al menos 88 puntos entre las ciudades de La Paz y El Alto, afectando seriamente la transitabilidad desde primeras horas de este martes.

En La Paz se identificaron al menos 44 puntos de bloqueo, concentrados en sectores estratégicos como el Prado, la avenida Buenos Aires, la Garita de Lima, Miraflores, Obrajes y la zona Sur. En tanto, en El Alto se reportan más de 40 puntos, incluyendo el peaje de la autopista, la avenida 6 de Marzo, Senkata, Río Seco y la carretera a Viacha.

“Son 88 puntos de bloqueo entre La Paz y El Alto. La gente ya está caminando porque no hay forma de movilizarse en transporte público”, se informó durante el reporte en vivo.

La medida es acatada por choferes que instalaron vehículos en distintas vías troncales, cerrando accesos clave y generando congestionamiento en zonas donde aún existe circulación parcial. En varios sectores, los ciudadanos optan por realizar transbordos o trasladarse a pie para llegar a sus fuentes laborales.

Como alternativa, el sistema de transporte por cable amplió su horario de atención desde las 05:00 hasta las 22:30, con el objetivo de mitigar el impacto en la movilidad urbana.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, evitar rutas bloqueadas y mantenerse informada ante posibles ampliaciones o modificaciones en las medidas de presión, que podrían escalar en las próximas horas.

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