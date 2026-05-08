Un hombre de 41 años murió luego de verse involucrado en una violenta discusión de tránsito con dos motociclistas en el barrio Candelária de Belo Horizonte.

De acuerdo con el reporte de la Policía Militar de Brasil, el hecho ocurrió el pasado domingo en la región de Venda Nova, cuando la víctima protagonizó un altercado con dos motociclistas en plena vía pública.

Durante la discusión, el conductor habría recibido un puñetazo en el rostro. Posteriormente, al intentar abandonar el lugar, perdió el control de su vehículo y terminó chocando violentamente contra una farola.

El hombre fue auxiliado por equipos del Servicio Móvil de Emergencias Médicas (SAMU) y trasladado al Hospital Risoleta Tolentino Neves. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció horas después.

Las autoridades informaron que los motociclistas involucrados aún no han sido identificados y que la Policía Civil de Brasil inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Como parte de las pesquisas, los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

El cuerpo de la víctima fue enterrado este martes en medio de la consternación de familiares y allegados.

Con información de Diario La Jornada

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