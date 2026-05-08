La Luna de Sangre de mayo desata temor tras la nueva profecía de Mhoni Vidente

La reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a generar controversia en redes sociales tras lanzar una alarmante predicción relacionada con la llamada Luna de Sangre que tendrá lugar durante mayo de 2026.

Según la vidente, este fenómeno astronómico no sería un evento celeste común, sino una señal que marcaría el inicio del “Apocalipsis” y una etapa de profundas transformaciones para la humanidad.

En recientes declaraciones, Mhoni afirmó que el eclipse total lunar —que provoca que la Luna adquiera un tono rojizo intenso— actuaría como un poderoso catalizador de energías negativas y eventos globales de gran impacto.

“Creo que estamos viviendo los libros del Apocalipsis. Hay manifestaciones muy extrañas: virus, guerras y líderes trastornados. Entonces esta Luna de Sangre nos está dando la entrada para el Anticristo”, afirmó la astróloga.

De acuerdo con sus visiones, el llamado “Apocalipsis” no significaría necesariamente el fin físico del mundo, sino la caída de estructuras sociales, económicas y políticas a nivel global.

Incluso, la vidente aseguró que este periodo podría coincidir con el surgimiento de una persona con intenciones oscuras y aspiraciones de convertirse en un líder mundial.

Las declaraciones de Mhoni Vidente rápidamente se viralizaron y generaron reacciones divididas en plataformas digitales. Mientras algunos seguidores compartieron mensajes de fe, preocupación y teorías apocalípticas, otros cuestionaron la veracidad de sus predicciones.

¿Qué dice la ciencia sobre la Luna de Sangre?

Desde la comunidad científica, expertos en astronomía reiteraron que la llamada Luna de Sangre es un fenómeno completamente natural que ocurre durante un eclipse lunar total.

Los especialistas explican que el tono rojizo aparece debido a la dispersión de la luz solar al atravesar la atmósfera terrestre, un efecto óptico similar al que ocurre durante los atardeceres.

Además, remarcan que no existe evidencia científica que vincule este tipo de eventos astronómicos con catástrofes, guerras o cambios en el destino de la humanidad.

Con información de Heraldo Binario.

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