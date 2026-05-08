Los dos ciudadanos bolivianos detenidos en Argentina tras el secuestro de una avioneta cargada con cocaína serán sometidos este viernes a una audiencia federal en Rosario.

Se trata del piloto y copiloto de la aeronave interceptada en un campo de Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, durante un operativo ejecutado por la Policía Federal Argentina.

Los acusados, de 30 y 27 años, fueron arrestados junto a otros implicados argentinos luego de que las autoridades descubrieran un cargamento de aproximadamente 440 kilos de cocaína transportados en una avioneta presuntamente utilizada para vuelos clandestinos vinculados al narcotráfico.

Operativo aéreo y fuerte despliegue policial

Tras el procedimiento, los detenidos fueron trasladados en helicóptero desde la misma pista clandestina bajo un estricto operativo de seguridad rumbo a Rosario, donde quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Durante la intervención, los investigadores también secuestraron dos camionetas, camiones y equipos de comunicación satelital Starlink, elementos que ahora forman parte de la investigación.

Las autoridades sospechan que la organización criminal utilizaba tecnología avanzada y logística terrestre para coordinar vuelos ilegales y movilizar cargamentos de droga en la región.

Investigación por narcotráfico internacional

La causa busca determinar la dimensión de la red criminal, la procedencia de la cocaína y los vínculos internacionales detrás de la operación aérea clandestina.

El caso generó gran repercusión en Argentina y Bolivia debido a la magnitud del cargamento y al sofisticado sistema de apoyo utilizado para el traslado de la droga.

Se prevé que durante la audiencia de este viernes la Fiscalía presente los primeros elementos probatorios contra los acusados, mientras avanza la investigación sobre posibles conexiones con otras organizaciones narcotraficantes de la región.

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