Denunció la desaparición de su madre y terminó detenido: hallaron sangre en la casa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Fernando “N”, señalado como presunto responsable de la desaparición de su propia madre, en un caso que ha generado conmoción en México.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre acudió inicialmente a denunciar la desaparición de la mujer el pasado 25 de abril. Sin embargo, las autoridades comenzaron a sospechar de él tras detectar inconsistencias en su comportamiento y movimientos posteriores.

El periodista Carlos Jiménez, conductor del programa “C4 en Alerta”, informó que el acusado continuó utilizando el vehículo y el dinero de su madre después de reportarla como desaparecida.

Además, según el comunicador, Fernando “N” siguió asistiendo con normalidad a la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), mostrando una actitud que llamó la atención de los investigadores.

Cateo y hallazgo de sangre

Tras avanzar con el análisis de cámaras de seguridad y registros telefónicos, la Policía de Investigación solicitó una orden de cateo para inspeccionar la vivienda donde el joven residía junto a su madre, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante el operativo realizado el 5 de mayo, peritos encontraron indicios biológicos en distintas áreas de la casa, incluyendo manchas de sangre en el baño y en una recámara.

Según la Fiscalía, estos hallazgos fortalecieron la hipótesis de que la mujer habría sido agredida dentro del inmueble.

Con base en las pruebas reunidas, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra Fernando “N”, la cual fue ejecutada el 7 de mayo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Posteriormente, el acusado fue trasladado al Reclusorio Norte, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica.

El testimonio de un amigo

En medio de las investigaciones, un supuesto amigo del detenido reveló información clave al programa “C4 en Alerta”.

Según el testigo, el día de la desaparición ambos habían salido a beber, pero al quedarse sin dinero decidieron ir a la casa de la madre de Fernando “N”, ya que él quería pedirle 2 mil pesos para continuar la fiesta.

El amigo aseguró que esperó afuera de la vivienda mientras Fernando ingresaba. Durante aproximadamente una hora intercambiaron mensajes, hasta que finalmente el acusado le informó que ya no saldría porque su madre se negó a darle dinero.

No obstante, el testigo afirmó que durante ese tiempo escuchó gritos provenientes del interior de la propiedad.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el paradero de la mujer desaparecida y determinar las responsabilidades en el caso.

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