Nueva Ley de Hidrocarburos busca reactivar producción y atraer inversión

En medio de la crisis por el abastecimiento y la calidad del combustible en el país, el debate sobre una nueva Ley de Hidrocarburos cobra fuerza. El proyecto, impulsado desde el Ejecutivo, se encuentra en su fase final y busca revertir la caída en la producción y la creciente dependencia de importaciones.

El diputado Ricardo Rada explicó que la propuesta se basa en cuatro ejes centrales orientados a reactivar el sector energético.

“Uno es reactivar la producción, hay campos maduros que con una pequeña inversión podrían generar una importante cantidad de crudo”, señaló.

Según indicó, la falta de exploración en los últimos años llevó a que Bolivia pase de exportar hidrocarburos a depender de la importación de gasolina, con el riesgo incluso de enfrentar un déficit de gas en los próximos años.

Otro de los pilares es la atracción de inversión extranjera mediante mayores garantías jurídicas.

“Hay que hacer atractiva la inversión internacional, darle seguridad de que si invierten se van a poder llevar utilidades”, sostuvo.

El proyecto también contempla una reestructuración de YPFB, reduciendo el número de subsidiarias y fortaleciendo su funcionamiento técnico.

“YPFB tiene muchas subsidiarias, podría funcionar con menos para ser más eficiente”, afirmó.

Asimismo, se plantea mantener la propiedad estatal de los recursos, pero con apertura a capital privado y participación técnica en directorios, buscando un equilibrio entre control estatal e inversión.

Otro aspecto destacado es la transparencia en los contratos del sector, los cuales —según se informó— ya comienzan a publicarse de manera abierta.

El tratamiento de esta ley se da en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión del sector hidrocarburífero y problemas en el suministro de combustible, lo que ha puesto presión sobre el Gobierno para encarar reformas estructurales.

Mira la programación en Red Uno Play