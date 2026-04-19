Así fue el debut de Kendry Páez en el River-Boca: destellos y un partido difícil

Kendry Páez fue una de las apuestas de Chacho Coudet para el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors.

El ecuatoriano de 18 años arrancó como titular después de su buen rendimiento frente a Carabobo en la CONMEBOL Sudamericana, aunque esta vez no pudo repetir una actuación destacada.

En la primera jugada del partido, antes del primer minuto, Páez dejó una muestra de su habilidad. Eludió a tres jugadores de Boca con una gambeta corta y logró salir de la presión, pero su centro terminó en las manos de Leandro Brey.

Más tarde volvió a generar peligro dentro del área rival, aunque demoró demasiado en resolver y perdió la chance de rematar. Desde el banco, Chacho Coudet le pidió que definiera más rápido, aunque también lo alentó para que siguiera intentando.

Además de sus intervenciones ofensivas, el ecuatoriano también mostró compromiso en defensa. En una jugada recorrió gran parte de la cancha para recuperar una pelota y generar una ofensiva de River que terminó con una falta sobre Maxi Salas.

Uno de sus mejores momentos llegó cuando le hizo un túnel a Milton Delgado, que debió frenarlo con falta para evitar que avanzara. Sin embargo, esas acciones fueron aisladas y su rendimiento fue bajando con el paso de los minutos.

Kendry Páez regresó para disputar el segundo tiempo, pero tampoco logró meterse en el partido. Después de perder una pelota en campo rival, fue reemplazado a los 56 minutos por Joaquín Freitas.

Mira la programación en Red Uno Play