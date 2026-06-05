Del juvenil al histórico: conoce al jugador más joven y al más veterano del Mundial 2026

El Mundial 2026 también tendrá una historia marcada por los extremos generacionales. Mientras algunos futbolistas llegarán con la ilusión de debutar en el máximo escenario del fútbol, otros lo harán con una trayectoria llena de experiencia, liderazgo y años defendiendo sus selecciones.

En esta edición de la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el jugador más joven será el mexicano Gilberto Mora, mientras que el más veterano será el arquero escocés Craig Gordon.

Según reportes deportivos internacionales, Mora tendrá 17 años y 240 días al inicio del Mundial, convirtiéndose en el futbolista de menor edad del torneo. En el otro extremo, Gordon llegará con 43 años y 162 días, consolidándose como el jugador más longevo de la competencia.

La diferencia entre ambos es llamativa: 25 años y 287 días separan al joven talento mexicano del experimentado guardameta escocés.

Gilberto Mora, la joya mexicana

Nacido el 14 de octubre de 2008, Gilberto Mora Zambrano es considerado una de las grandes promesas del fútbol mexicano. El mediocampista ofensivo milita en el Club Tijuana y se ha ganado la atención por su talento, personalidad y rápida consolidación pese a su corta edad.

Su ascenso ha sido meteórico. Antes de cumplir los 18 años, ya aparece como una de las figuras jóvenes a seguir en el Mundial, por su visión de juego, conducción en espacios reducidos, precisión y capacidad para generar peligro cerca del área rival.

Mora llega al torneo con la presión y el privilegio de representar a México en casa, en una Copa del Mundo que puede convertirse en su gran vitrina internacional.

Craig Gordon, experiencia bajo los tres palos

En el lado opuesto aparece Craig Gordon, arquero escocés nacido el 31 de diciembre de 1982. A sus 43 años, el guardameta del Heart of Midlothian será el jugador más veterano del Mundial 2026.

Gordon es una leyenda del fútbol escocés. Su carrera incluye pasos importantes por el Hearts, Sunderland y Celtic, además de una larga trayectoria con la selección de Escocia.

Su historia también está marcada por la resiliencia. Graves lesiones amenazaron con sacarlo del fútbol profesional, pero logró regresar al máximo nivel y mantenerse competitivo hasta alcanzar una Copa del Mundo.

El dato generacional impresiona todavía más al recordar que Gordon debutó con la selección escocesa en mayo de 2004, más de cuatro años antes de que naciera Gilberto Mora.

Dos generaciones, un mismo sueño

El Mundial 2026 reunirá a jóvenes promesas y veteranos consolidados en una misma competencia. Mora representa el futuro, el talento emergente y la ilusión de una nueva generación; Gordon simboliza la experiencia, la resistencia y el liderazgo de quienes se niegan a soltar el sueño mundialista.

Entre ambos hay más de 25 años de diferencia, pero una misma ambición: competir en el escenario más importante del fútbol.

La Copa del Mundo volverá a demostrar que el fútbol no entiende solo de edad, sino de talento, carácter y momentos capaces de quedar grabados en la historia.

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