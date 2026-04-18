Clausuran 15 locales y arrestan a 25 personas por incumplir el Auto de Buen Gobierno; esto deberán pagar de multa

La Alcaldía de Santa Cruz, en coordinación con la Policía Boliviana, clausuró 15 locales y reportó el arresto de 25 personas durante operativos de control realizados en el marco del Auto de Buen Gobierno, vigente por la segunda vuelta de las elecciones subnacionales.

Según el informe oficial, las clausuras se aplicaron a distintos establecimientos, principalmente rockolas, ubicadas en zonas como la Jenecherú, Che Guevara y 16 de Julio, identificadas como reincidentes en el incumplimiento de la normativa.

Las autoridades precisaron que cada uno de los locales sancionados deberá pagar una multa de 2.000 UFV, equivalente a aproximadamente 6.400 bolivianos, monto que será depositado en favor de las arcas municipales.

En paralelo, la Policía realizó el arresto de 25 personas durante los operativos conjuntos, en el marco de las restricciones vigentes.

RestriccionesEl Auto de Buen Gobierno establece la prohibición de expender y consumir bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento público o privado hasta las 12:00 del lunes 20 de abril de 2026, además de impedir la realización de reuniones sociales o fiestas durante el periodo electoral.

Asimismo, el día de la votación, este domingo 19 de abril, rigen otras restricciones como la prohibición de portar armas, realizar actos públicos, trasladar electores sin autorización y circular en vehículos no autorizados.

Las autoridades señalaron que los controles continuarán hasta la finalización del periodo establecido, con el objetivo de garantizar el orden y el normal desarrollo de la jornada electoral.

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