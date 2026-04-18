Ocho locales clausurados y multas de Bs 6.000 por incumplir el Auto de Buen Gobierno en Santa Cruz

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra intensificó los operativos de control en el marco del Auto de Buen Gobierno, logrando la clausura de al menos siete locales que infringieron la normativa al permitir el consumo de bebidas alcohólicas durante el periodo de restricción electoral.

Los operativos se desarrollan en distintos puntos de la capital cruceña y continuarán hasta el mediodía del lunes, en coincidencia con las elecciones subnacionales. Las autoridades municipales advirtieron que los controles serán permanentes con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley.

En la zona de la Villa Primero de Mayo, brigadas de fiscalización, acompañadas por gendarmes, intervinieron varios establecimientos donde se evidenció el expendio y consumo de alcohol. Las personas que se encontraban en el interior fueron desalojadas, mientras que los propietarios recibieron actas de clausura y sanciones económicas.

Cada infracción conlleva una multa de aproximadamente Bs 6.400, equivalente a 2.000 unidades de fomento a la vivienda (UFV), según precisaron desde la comuna.

El jefe de Fiscalización de Eventos Especiales y Expendio de Bebidas Alcohólicas, Jorge Bilbao, informó que los operativos continuarán debido a que aún se detectan actividades económicas que incumplen la normativa vigente.

“Continuamos con los trabajos de control y fiscalización. A pesar de que el Auto de Buen Gobierno ya está vigente, seguimos encontrando locales que están infringiendo la ley, por lo que se procede a su clausura”, señaló la autoridad.

Asimismo, Bilbao indicó que hasta el cierre de la jornada anterior se contabilizaban siete clausuras, cifra que se incrementó a ocho durante la noche del viernes.

Finalmente, la autoridad municipal exhortó a los propietarios de negocios a acatar las disposiciones vigentes y suspender la venta y consumo de bebidas alcohólicas hasta el levantamiento de la restricción.

“Apelamos a la conciencia de los dueños de estas actividades económicas para que cumplan la normativa”, concluyó.

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