Orgullo boliviano: pizzería paceña está entre las 50 mejores de Latinoamérica

Bolivia vuelve a destacar en el ámbito gastronómico internacional. La pizzería paceña Imilla Alzada fue incluida entre las 50 mejores de Latinoamérica en el ranking 50 Top Pizza 2026, considerado uno de los más influyentes del sector.

El establecimiento boliviano ocupa el puesto 16 y es el único representante del país en esta prestigiosa lista regional.

Según la descripción publicada por el ranking, Imilla Alzada logra combinar “un ambiente glamuroso y moderno” con pizzas napolitanas contemporáneas elaboradas de manera artesanal, cocinadas en horno de leña y preparadas con ingredientes de producción local.

“Este establecimiento logra combinar un ambiente glamuroso y moderno con la rigurosidad de los ingredientes en su pizza napolitana contemporánea, cocinada en horno de leña con una masa fermentada bien cocida y rellena con productos de la agricultura local”, señala la reseña.

La guía también destaca que la pizzería cuenta con una microcervecería artesanal y una atención relajada que hace que los clientes se sientan cómodos desde el primer momento.

Pizzería paceña está entre las 50 mejores de Latinoamérica. Foto RR.SS. Pizzería Imilla Alzada.

Simón Aviles, gerente y uno de los propietarios del negocio, aseguró que este reconocimiento representa un motivo de orgullo para todo el equipo.

“Siempre es una alegría y orgullo representar a Bolivia gastronómicamente. Con el equipo estamos agradecidos por el reconocimiento y también motivados a seguir trabajando para mantener y superar el nivel que hemos logrado desde que la Imilla ha abierto”, expresó.

Además, señaló que formar parte de este ranking internacional ayuda a visibilizar el trabajo de la pizzería y también a posicionar la gastronomía boliviana fuera del país.

Imilla Alzada está ubicada en la zona de Cota Cota, en La Paz, y en los últimos años ha logrado consolidarse como uno de los referentes gastronómicos del país.

No es la primera vez que la pizzería recibe un reconocimiento internacional. En 2024 alcanzó el puesto 8 en el mismo ranking y obtuvo distinciones en los One to Watch Orlando Food Awards. Un año después, en 2025, ocupó la posición 14.

En la edición 2026 del ranking, participaron pizzerías de 17 países latinoamericanos. Brasil lidera la lista con 44 establecimientos, seguido de Argentina con 11 y Chile con 9.

El Viceministerio de Gastronomía, dependiente del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, felicitó a Imilla Alzada por este logro y destacó que contribuye a mostrar la calidad y el potencial de la gastronomía boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play