20 días de bloqueo en San Julián: transporte opta por vías alternativas

El panorama de alta tensión en la carretera que conecta Santa Cruz con el Beni comenzó a ceder anoche tras un crucial acuerdo alcanzado entre las federaciones movilizadas y las autoridades nacionales y departamentales. Es así que hoy en la mañana, el único punto de bloqueo activo otorgó un cuarto intermedio de dos horas para aliviar el tráfico acumulado tras veinte días de cierre.

A pesar de este avance, las complicaciones logísticas persisten y obligan a los transportistas a buscar alternativas de emergencia para llegar a su destino. Actualmente, cinco cisternas permanecen completamente varadas en la zona, mientras que la mayoría de los conductores prefiere desviarse por Villa Paraíso para lograr conectar con la ciudad de Trinidad.

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