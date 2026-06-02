Alcalde de La Paz insta a movilizados a sumarse al diálogo

Tras 33 días de bloqueos en La Paz y el país, el alcalde César Dockweiler se pronunció sobre la situación, subrayando que la prioridad es la seguridad de los ciudadanos y la preservación de la vida.

“No hay una sola vida que pueda ponerse en peligro simplemente para resolver este conflicto. Creemos en la cultura de paz y en el diálogo”, afirmó Dockweiler, durante el pronunciamiento de la Asamblea de la Paceñidad.

Posición de la Alcaldía

El alcalde dejó claro que no está del lado de los movilizados ni del Gobierno, sino al lado de la población afectada por los bloqueos y la paralización de actividades, reiterando la importancia de las mesas de diálogo y los mecanismos de acercamiento para generar soluciones a la crisis.

“Desde que se instaló la Asamblea de la Paceñidad, hemos trabajado sin descanso para generar resultados que la sociedad y los vecinos de La Paz están esperando”, indicó Dockweiler.

Pronunciamiento

Además, el burgomaestre informó que la Asamblea ha elaborado un pronunciamiento oficial y que enviarán notas por escrito a los líderes y bases de los sectores movilizados, con el objetivo de informar sobre la situación de los habitantes y propiciar reuniones que faciliten acuerdos pacíficos.

“Hacemos un llamado a los sectores movilizados para que se sumen a este diálogo. La paz y la seguridad de los ciudadanos es nuestra única prioridad”, concluyó el alcalde.

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