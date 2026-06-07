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Oruro: aprehenden a siete personas con Bs. 92.600 y combustible

Las autoridades investigan el origen de los fondos decomisados y los presuntos nexos de los detenidos con las movilizaciones.

Ximena Rodriguez

07/06/2026 12:19

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Oruro

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Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron la aprehensión de siete personas en la ciudad de Oruro que portaban una fuerte suma de dinero y recursos logísticos. Los sospechosos fueron sorprendidos en posesión flagrante de 92.600 bolivianos en efectivo y varios bidones de combustible almacenados de forma irregular.

Además de los recursos económicos y el carburante, los agentes civiles secuestraron abundante documentación que vincula directamente a los detenidos con la organización de los cortes de ruta. Esta evidencia documental resulta clave para las autoridades, ya que detalla la planificación y el sostenimiento financiero de los puntos de bloqueo instalados en las principales carreteras bolivianas.

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