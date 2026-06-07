Tragedia en Los Pocitos: conductor muere aplastado por su propio vehículo

Un fatídico accidente vehicular cobró la vida de un conductor de forma instantánea en la zona de Los Pocitos, ubicada en el Plan Tres Mil de Santa Cruz. El trágico suceso ocurrió mientras la víctima se disponía a realizar el cambio de una llanta dañada, momento en el que la gata hidráulica cedió inesperadamente, provocando que el pesado motorizado cayera sobre su cuerpo y lo dejara atriccionado.

Dolor y solidaridad entre colegas

Los vecinos y compañeros de trabajo del fallecido se encuentran profundamente consternados ante la repentina pérdida de quien fuera un miembro muy apreciado en su sector. Al respecto, un amigo cercano de la víctima relató visiblemente afectado: “Él estaba cambiando su llanta, se le había pinchado, se le cayó encima, lo apretó y falleció. Estamos viendo la forma de ayudarle a la familia, él era de Perú, estamos reunidos para velarlo. Él hace unos 20 o 25 años que se dedicaba al rubro funerario. Era colega de toda la vida”.

Tras el fatal desenlace, los allegados del ciudadano peruano iniciaron las gestiones correspondientes para brindarle el último adiós en la capital cruceña.

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