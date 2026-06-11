Hugo Broos, DT de Sudáfrica: "El Mundial de 48 selecciones queda un poco grande"

En la víspera del debut mundialista, la expectativa y los retos logísticos se roban los reflectores. La red televisiva boliviana Red Uno estuvo presente en la conferencia de prensa del director técnico de la Selección de Sudáfrica, Hugo Broos, quien compartió sus sensaciones sobre el innovador y masivo formato del torneo que arranca en tierras norteamericanas.

El estratega belga no ocultó su asombro —y cierta nostalgia— ante la magnitud del evento actual, que por primera vez reúne a 48 selecciones nacionales distribuidas en tres países distintos.

Para Broos, la escala del Mundial actual representa un desafío sin precedentes para los cuerpos técnicos y los futbolistas, especialmente en lo que respecta a los traslados.

"Es un evento muy grande, 48 selecciones. Cuando juegas en este inicio, en tres diferentes países, hay mucho, mucho de especial con ello. Para mí, honestamente, queda un poco grande", confesó el seleccionador sudafricano ante los medios.

El timonel hizo hincapié en el desgaste físico y mental que implican las enormes distancias geográficas entre las sedes:

Fase de grupos: El equipo sudafricano deberá trasladarse a Atlanta para cumplir con sus compromisos iniciales.

Próxima ronda: En caso de avanzar a la fase de eliminación directa, el estratega prevé un viaje cruzando el continente hacia Los Ángeles.

Broos también aprovechó para trazar un paralelo con la historia del fútbol, recordando la última vez que México albergó la máxima cita del balompié de manera individual.

"Hace 40 años atrás, la Copa era acá, en México, y solo en México. Pero estamos en tiempos modernos y tenemos que adaptarnos. Eso es más sacrificado que antes, que otros torneos, pero estamos bien", señaló con profesionalismo.

A pesar de las observaciones a la intensa logística, el entrenador dejó claro que su plantel no pondrá excusas y está listo para competir bajo las reglas del fútbol contemporáneo. "Así lo hizo la organización y nosotros nos adaptamos. Tenemos que adaptarnos", concluyó de forma tajante.

Sudáfrica ultima detalles en territorio mexicano para encarar un torneo que promete ser tan espectacular en lo deportivo como exigente fuera de las canchas.

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