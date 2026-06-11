FIFA cambia el protocolo de ingreso a los partidos del Mundial 2026

Durante una extensa conferencia de prensa de más de una hora en el Centro de Medios de México, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció modificaciones estructurales en el protocolo de ingreso a los partidos. Esta nueva antesala será completamente inédita, transformando el ambiente previo al pitazo inicial con un despliegue visual sin precedentes.

El origen de la nueva ceremonia

"Por primera vez vamos a tener todos los jugadores, los 26 jugadores que van a ir al campo. Las banderas van a ser enormes y el himno nacional se va a escuchar con las banderas. Esto nació de una conversación que tuve con Alessandro del Piero. Me dice, ¿por qué no piensas poner a todos los jugadores en el campo? Y yo digo, ¿por qué? Porque somos todos parte del mismo equipo", detalló.

Esta transformación logística se implementará en el marco de una cita histórica que por primera vez recibirá la organización conjunta de tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá. Ante la masiva conglomeración de público y la enorme expectativa de los hinchas por adquirir boletos, la organización ha tenido que evaluar minuciosamente la accesibilidad para los diferentes partidos del torneo.

Accesibilidad y costos en el mercado americano

"Nuestro ticket de 60 dólares, es el más económico, está por debajo de cualquier deporte en América, en cuanto al costo, si hablamos de instancias de playoff. Por ejemplo, nuestro precio promedio de 500 dólares, incluso menos, está por debajo del promedio en general de cualquier disciplina, con relación a lo que tenemos hoy, que es la Copa del Mundo", concluyó Infantino defendiendo la estrategia comercial.

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