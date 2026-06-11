DT de México confía en su plantilla previo al debut en el Mundial 2026

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, ofreció una conferencia de prensa en la Casa de la Selección, previo al partido inaugural del Mundial 2026 frente a Sudáfrica, destacando la preparación del equipo y la importancia histórica del evento.

“Estar aquí después de 40 años y repetir esta escena en otra trinchera lo valoro muchísimo. Es un momento histórico para mí y para la selección mexicana”, afirmó Aguirre.

Alineación

Consultado sobre la alineación y el arquero titular, el técnico expresó su confianza plena en su plantilla:

“Me quedo tranquilo con cualquiera de los tres porteros, los 26 jugadores están muy ilusionados y saben que, en cualquier momento, puede tocarles jugar. Estoy seguro de que lo harán bien, sea portero, delantero, lateral o volante”, aseguró.

Responsabilidad del DT

Aguirre destacó que la responsabilidad principal recae sobre él como técnico, pero reconoció que los triunfos corresponden a los jugadores:

“Soy el máximo responsable de los fracasos o derrotas, pero los triunfos son de los jugadores. Eso es una ley que he aprendido desde que comencé en este oficio”, señaló.

El entrenador hizo énfasis en que su papel es guiar al equipo, pero que la preparación y desempeño de cada jugador será determinante para dar satisfacción a la afición y conseguir un buen resultado en el debut del torneo más importante del fútbol mundial.

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