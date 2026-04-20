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Balotaje en Bolivia: Oruro y Tarija cierran actas, mientras Santa Cruz ya supera el 90%

Tras una jornada de votación en cinco departamentos, el Órgano Electoral Plurinacional reporta un avance significativo que supera las expectativas iniciales de tiempo.

Ximena Rodriguez

20/04/2026 19:08

Foto: Red Uno.
Bolivia

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportó un avance significativo en el conteo de votos tras la segunda vuelta para definir gobernaciones en cinco departamentos estratégicos. El presidente de la entidad, Gustavo Ávila, destacó que regiones como Oruro y Tarija ya concluyeron sus labores, mientras que Santa Cruz se perfila para finalizar el proceso este martes por la mañana.

Optimismo por los plazos de entrega

La celeridad del escrutinio ha permitido recortar los tiempos previstos originalmente para el miércoles, logrando una ventaja operativa de más de un día. "Están ganando más de 24 horas y eso es importante", subrayó Ávila, al confirmar que la entrega de las más de 5,000 credenciales a las autoridades electas se realizará simultáneamente en los nueve tribunales departamentales el 28 de abril.

El proceso contó con la mirada vigilante de misiones de observación externas, cuyos informes preliminares coinciden en la solidez del sistema democrático boliviano. Según el titular del TSE, el hecho de que estos organismos califiquen la jornada como "un proceso electoral muy exitoso, transparente, seguro y confiable" representa un respaldo fundamental para la institucionalidad del país.

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