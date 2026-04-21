Santa Cruz avanza al 96,84% del cómputo oficial y TED se alista para la entrega de credenciales

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz ha procesado el 96,84% de las actas, restando únicamente el arribo de material desde las zonas más alejadas. Marco Monasterio, presidente de la institución, señaló que se encuentran monitoreando cinco rutas críticas para completar el centro de cómputo durante la madrugada del martes.

Participación y orden democrático

La jornada electoral destacó por una movilización masiva que superó el 80% de asistencia en las urnas bajo un contexto de total normalidad. Monasterio valoró el ambiente pacífico del encuentro democrático y aseguró que no se registraron mesas cerradas por falta de jurados electorales.

El TED ratificó su solvencia administrativa al cumplir con rigor los plazos y la normativa vigentes en el calendario establecido. “El TED ha demostrado que tiene la capacidad técnica y que ha cumplido con toda la normativa”, enfatizó el presidente respecto a la organización del proceso.

Entrega de credenciales en Fexpocruz

El próximo 28 de abril se llevará a cabo el acto oficial de entrega de credenciales a más de 800 autoridades electas en las instalaciones de la Fexpocruz. La ceremonia se dividirá en dos turnos para acreditar a gobernación, asambleístas y concejales de los 54 municipios que conforman el departamento.

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